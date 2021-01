Το 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (Delphi Economic Forum VI) θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2021 και για πέντε ημέρες από την Τετάρτη 12 Μαΐου έως την Κυριακή 16 Μαΐου 2021. Φέτος, θα είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια της Ελληνικής ανεξαρτησίας, μια ιδιαίτερα συμβολική χρονιά για την Ελλάδα.

Μεταξύ των εξεχόντων προσωπικοτήτων που θα συμμετέχουν στο συνέδριο ανακοινώθηκε πως θα βρίσκονται η Κατερίνα Σακελλαροπούλου Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ελλάδας, ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Richard N. Haass Πρόεδρος Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ, η Chiara Corazza Διευθύνων Σύμβουλος Γυναικείου φόρουμ για την οικονομία και την κοινωνία στη Γαλλία, η Mariya Gabriel Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και νεολαίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Βελγίου και πολλά ακόμη σημαντικά πρόσωπα που έχουν προστεθεί στην λίστα των ομιλητών.

Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο θα πραγματοποιηθούν επίσης κάποια online events όπως το «Strong V4 in a Strong Europe» στις 15 Φεβρουαρίου που αφορά την 30ή επέτειο του Visegrad από την ίδρυσή του, όπου το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα συνεργαστεί με την Προεδρία του Ομίλου Visegrad και θα αξιολογήσει τις κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής και τα συγκεκριμένα έργα του. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να εγγραφείτε εδώ.

Στις 23 Φεβρουαρίου προστίθεται στην ατζέντα ένα ακόμη digital event, το «Greece: Competing for global talent» σχετικά με μια συναρπαστική συζήτηση για το Global Talent και τι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Πώς μπορεί η Ελλάδα να είναι μεταξύ των νικητών του παγκόσμιου αγώνα ταλέντων; Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το event θα βρείτε εδώ.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον online event που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς είναι το «Blue Economy: The Way to Green Recovery» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου όπου το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης της EPLO διοργανώνουν μια εκδήλωση ηγετικής σκέψης, για να συγκαλέσει ηγέτες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τη βιομηχανία της Blue Economy για συζητήσεις σχετικά με τα πιεστικά θέματα που σχετίζονται με τη θαλάσσια και παράκτια ζώνη ως ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη. Περαιτέρω πληροφορίες και εγγραφή στην εκδήλωση θα βρείτε εδώ.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.