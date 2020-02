H Aλκυόνη Ματσουρδέλη και η Δανάη Γαβρίλη ένωσαν το πάθος τους για τη μίνιμαλ αισθητική, το διαχρονικό design και τα καινοτόμα υλικά, και δημιούργησαν τη Lommer, ένα brand με ιδιαίτερες και μοναδικές τσάντες και αξεσουάρ, όπου ο καταναλωτής έχει τον τελευταίο λόγο στη δημιουργία του προϊόντος, σύμφωνα με τις αισθητικές και τις λειτουργικές του ανάγκες. Έτσι, τo όνομα Lommer αποτελεί αρκτικόλεξο του (we) LΟve Materials (and we) MΕet Requirements.

Κείμενο συνέντευξης

Αφορμή για να ξεκινήσουμε τη Lommer ήταν το πάθος μας για να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας από το μηδέν.

H Lommer είναι ένα brand minimal, καθαρό ισορροπεί μεταξύ fashion design και product design και οι δημιουργίες μας θεωρούμε ότι είναι αποτέλεσμα μιας πρωτότυπης συνταγής.

Οπότε ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στις βιομηχανικές περιοχές Αθηνών από εργοστάσιο σε εργοστάσιο και να ψάχνουμε υλικά για να βρούμε τρόπο να κάνουμε τσάντες διαφορετικά.

Οι καταναλωτές που αγοράζουν Lommer είναι συνειδητοποιημένοι για το τι αγοράζουν, για τους λόγους για το οποίο το αγοράζουν.

H έμπνευσή μας αντλείτε κυρίως από τις βόλτες μας στις βιομηχανικές περιοχές και στην αναζήτηση υλικών που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς από αυτών της κλασσικής μόδας.

Η παραγωγή μας γίνεται στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα.

Επειδή κάποιες πρώτες ύλες δεν μπορούμε να τις βρούμε στην Ελλάδα εισάγουμε και από χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το βασικό υλικό που χρησιμοποιούμε είναι το EVA, είναι ένα αφρώδης πολυμερές, το οποίο παράγεται με δικές μας προδιαγραφές ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο κατάλληλο για τις τσάντες μας.

Είναι υπέροχο να ζεις και να δημιουργείς στην Ελλάδα το επιλέξαμε άλλωστε. Εγώ επέστρεψα κιόλας από το Μιλάνο με στόχο να μείνω στην Ελλάδα και να δημιουργήσω, είναι μια χώρα που σε εμπνέει νομίζω έτσι και αλλιώς.

Έχουμε δυο βραβεία για τα προϊόντα μας, το 2016 πήραμε το Α Design Award.

Το 2018 βραβευτήκαμε με το International Design Award για το EVA pack που είναι το σακίδιο πλάτης μας.

Είμαι η Δανάη Γαβρίλη και είμαι σχεδιάστρια και συνιδιοκτήτρια της Lommer.

Είμαι η Αλκυόνη Ματσουρδέλη και είμαι σχεδιάστρια και συνιδιοκτήτρια της Lommer.