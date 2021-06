Η Μέδουσα, ο Ηρακλής και ο Δαίδαλος θα αναλάβουν να διδάξουν ελληνικά σε αρχάριους ομογενείς μαθητές άνω των 8 ετών, μέσω ενός μαθήματος μυθολογίας της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Staellinika.

Το νέο μάθημα έρχεται να προστεθεί στις εφαρμογές που προσφέρουν σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας καθώς και σε νεαρούς ενήλικες της ελληνικής διασποράς, έναν διασκεδαστικό τρόπο για να μάθει κανείς τη γλώσσα. Οι εφαρμογές αυτές αναπτύχθηκαν από το πρόγραμμα Rebooting the Greek Language (Επανεκκίνηση της Ελληνικής Γλώσσας), το οποίο σχεδιάστηκε από κοινού με το SNF Centre for Hellenic Studies και το SNF New Media Lab στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η πρωτοβουλία Staellinika του SNF Centre for Hellenic Studies και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών έχει ως στόχο την ενίσχυση της διδασκαλίας των ελληνικών τόσο στο σπίτι, για όποιον επιθυμεί να μάθει τη γλώσσα στον ελεύθερό του χρόνο, όσο και στο σχολείο.