To Athens Fashion Film Festival επιστρέφει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου στην Τεχνόπολη, με τον τίτλο «When Ethics Meet Aesthetics».

Πρόκειται για μια συνάντηση καταξιωμένων creatives και επαγγελματιών από τον χώρο της μόδας και του σινεμά, ένα ανεξάρτητο event σε συνεχή διάλογο και συνεργασία με το δίκτυο των Fashion Film Festivals διεθνώς, που έχει φτάσει να μετρά περισσότερες από 40 χώρες ανά τον κόσμο.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερα από 80 fashion films και ντοκιμαντέρ, διαγωνιστικό τμήμα (οι καλύτερες ταινίες βραβεύονται από την Κριτική Επιτροπή του φεστιβάλ), ειδικά αφιερώματα, θεματικά panels και masterclasses, με στόχο να προσφέρει στο ελληνικό και διεθνές κοινό μια σφαιρική εικόνα των τελευταίων τάσεων και ιδεών που κυριαρχούν στον κινηματογράφο, τη μόδα, την τέχνη και το περιβάλλον, καθώς και να εντοπίσει και να εξερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στις δυο αυτές συναρπαστικές βιομηχανίες (fashion/ film).

Με τη νέα ταινία του Luca Guadagnino «The Staggering Girl», κάνει έναρξη το φετινό Athens Fashion Film Festival. Ο Ιταλός σκηνοθέτης σκηνοθετεί για λογαριασμό του Οίκου Valentino, και επιστρατεύει σταρ όπως η Julianne Moore, ο Kyle MacLachlan, η Mia Goth και η KiKi Layne, αλλά και τους βασικούς συντελεστές του «Call Me By Your Name» και του «Suspiria».

Το 2ο AthensFFF πραγματοποιείται με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Αθηναίων, της ΕΑΤΑ, της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του προγράμματος Tempo Forte, καθώς και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου, ανάμεσα σε άλλους φορείς.

