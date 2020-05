«No man is an island entire of itself»: Πέντε δωμάτια | Μία περιπλάνηση

Το «No man is an island entire of itself» η νέα πρόταση της Αργυρώς Χιώτη και της ομάδας VASISTAS, είναι ένα έργο-πρόσκληση σε μια νοερή περιήγηση και μια φαντασιακή διέγερση, που θα παρουσιαστεί στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) σε δυο μορφές.

Η πρώτη εκδοχή θα παρουσιαστεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του μουσείου στις 22, 23 και 24 Μαΐου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2020. Μια ζωντανή παράσταση, μια αχαρτογράφητη θεατρική εμπειρία που αντλεί υλικά από τον ψηφιακό κόσμο, με τους ιδιαίτερους κανόνες και την ανοίκεια εμπειρία «σκηνής» και αφήγησης που αυτός δημιουργεί.

Η δεύτερη εκδοχή ως live art έργο με παρόντα τα σώματα των ερμηνευτών, θα φιλοξενηθεί στα τέλη Ιουνίου στον φυσικό του πλέον χώρο, στο κτήριο του μουσείου, και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, ως μια από τις πρώτες δράσεις της πολυαναμενόμενης επανεκκίνησής του.

Πέντε δωμάτια. Μια περιπλάνηση. Στη διαδικτυακή παρουσίαση, πέντε ηθοποιοί, καθένας στον χώρο του, επικοινωνούν μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι θεατές μπροστά στις οθόνες τους, καθοδηγούμενοι από μια γυναικεία φωνή ακολουθούν εντολές και προτροπές στα ακουστικά τους, προχωρώντας όλο και βαθύτερα στη νοερή τους περιήγηση, σε μια σειρά από παράδοξα ονειρικά δωμάτια στα οποία συναντούν έναν κάθε φορά κάτοικο. Μέσα από τις ποιητικές συναντήσεις με τους πέντε αυτούς ανθρώπους, μέσα από την πορεία τους από δωμάτιο σε δωμάτιο, καλούνται να βιώσουν μια προσωπική διαλογιστική εμπειρία.

Φωτογραφία: Μπάμπης Μακρίδης