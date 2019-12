Eat. Sleep. Repeat. Αυτές είναι οι 3 λέξεις που χαρακτηρίζουν το εντυπωσιακό project των Θωμά και Γιώργου Δούζη και Κωστή Καρατζά, των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από την ERGON. Ο λόγος, για το ERGON House, το πρώτο foodie hotel στον κόσμο, που φιλοξενείται στην οδό Μητροπόλεως στο Σύνταγμα.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Μετά την επιτυχία του ERGON-Agora στη Θεσσαλονίκη, η ERGON αποφάσισε να επαναλάβει το εγχείρημα και στην Αθήνα. Ένας χώρος 3.600 τ.μ. ήταν η πηγή έμπνευσης που την οδήγησε στη δημιουργία του concept αγοράς τροφίμων και φιλοξενίας. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο περισσότερο επικρατούσε η αντίληψη ότι πρόκειται για ένα καινοτόμο project, για κάτι άκρως πρωτοποριακό. Και κάπως έτσι, δημιουργήθηκε το πρώτο Foodie ξενοδοχείο στον κόσμο.

Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός κόσμου, στον οποίο το τραπέζι θα είναι και πάλι το κέντρο του σπιτιού. Άλλωστε, ένας από τους λόγους που κάνουν τις πόλεις οργανικές, λειτουργικές και ευχάριστες για την ανθρώπινη συμβίωση, είναι το γεγονός ότι ανέκαθεν ήταν χτισμένες γύρω από αγορές. Το ERGON House θέλει να επαναφέρει αυτή την αντίληψη στο προσκήνιο και απ’ ό,τι φαίνεται το κάνει με τεράστια επιτυχία.

Γιατί ERGON House…

Η ERGON αποτελεί κατά κύριο λόγο ένα δίκτυο ανεξάρτητων τοπικών παραγωγών, που αντιμετωπίζουν με τιμιότητα και ειλικρίνεια τη δουλειά τους. Αυτή είναι η φιλοσοφία που χαρακτηρίζει το project του ERGON House, με τη διαφορά ότι για πρώτη φορά οι έννοιες της φιλοξενίας και της ελληνικής γαστρονομίας, έννοιες που έχουν ταυτιστεί με την εικόνα της Ελλάδας παγκοσμίως, τώρα συνυπάρχουν με ένα καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο σε μία μεγάλη ιδέα. Για πρώτη φορά, η τέχνη της ανθρώπινης συνύπαρξης γύρω από το τραπέζι, αντανακλάται στον τρόπο φιλοξενίας, στην ήρεμη ατμόσφαιρα, στην αισθητική του χειροποίητου, με τρόποποιοτικό, που ξεπερνά τις βασικές υπηρεσίες της εστίασης και της διαμονής.

Σχετικά με τα προϊόντα

Τα προϊόντα που θα βρει κανείς στο ERGON House,προέρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας και η ποιότητά τους είναι αυτή που χαρακτηρίζει και το project στο σύνολό του, καθώς από εκεί τροφοδοτείται η κουζίνα του εστιατορίου. Μάλιστα, η προϋπόθεση για να τοποθετηθούν στα ράφια, είναι η πίστη του ίδιου του παραγωγού στο προϊόν του και ο σεβασμός στο έργο του. Η γκάμα προϊόντων στο ERGON House είναι μεγάλη: Μπορεί κανείς να βρει πιο premium, δυσεύρετα και εκλεκτά προϊόντα, ή ακόμα και να κάνει τα απλά, καθημερινά ψώνια που είναι αναγκαία για το δικό του σπίτι.

Η ομάδα πίσω από την ιδέα

Φυσικά, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς την πολύτιμη συνεργασία με δημιουργικούς ανθρώπους, ειδικούς των εφαρμοσμένων τεχνών, σχεδιαστές, εικαστικούς, και γενικά επαγγελματίες που αγαπούν και ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Από τους Urban Soul Project που έδωσαν την αρχιτεκτονική και αισθητική γραμμή του project ως τον ΙΝΟ (τοιχογραφία εισόδου), τους Beetroot (τοιχογραφίες του εστιατορίου), την εταιρία Zeus & Dione (στολές προσωπικού) και τον Daniel Egneus, ο οποίος φιλοτέχνησε τα πορτρέτα που βρίσκονται στα δωμάτια. Αντίστοιχες είναι και οι συνεργασίες στον χώρο των προϊόντων, από τις οποίες ξεχωρίζουν η ομάδα της TAF στους καφέδες και του The Clumsies στα ποτά.

Τι ακολουθεί μετά το ERGON House

Πρόσφατα εγκαινιάστηκε το πρώτο ERGON στην Κύπρο, επεκτάθηκε το ERGON του Λονδίνου και σύντομα θα ανοίξει και στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Ένα από τα νέα projects που έρχονται, ακούει στο όνομα ERGON To Go και αφορά σε αλυσίδα grab and go με specialty καφέ, σάντουιτς, κλπ. Τέλος, οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ, αφού στα σκαριά βρίσκονται και σχέδια που αφορούν τον ευρύτερο τομέα του hospitality.

ERGON House

Μητροπόλεως 23, 10557, Αθήνα, Ελλάδα

210 010 9090, house@ERGONfoods.com

Website: https://house.ERGONfoods.com/

Facebook: https://www.facebook.com/ERGONhouse/

Instagram: https://www.instagram.com/ERGONhouse/