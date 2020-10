Το Travelgems υλοποιεί τα Pop Up Retreats «BREATHE». Από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή, σε διαφορετικές τοποθεσίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, μικρές ομάδες ατόμων θα συνδέονται με ένα κοινό σκοπό: την ευεξία.

Οι διαστάσεις της ευεξίας περιλαμβάνουν σωματική, πνευματική, κοινωνική και ψυχική υγεία. Το Travelgems δημιουργεί εμπειρίες που καλλιεργούν το σώμα και την ψυχή.

Εμπειρίες που βασίζονται σε 3 βασικούς πυλώνες: εκπαίδευση, εξέλιξη και ενσωμάτωση όσων έχουμε μάθει, στην καθημερινή ζωή. Τα Pop Up Retreats εστιάζουν σε διαφορετικές θεματολογίες σωματικής και πνευματικής ευεξίας υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών (experts) του χώρου. Τα sessions θα αποτελούνται από διαφορετικά groups των 8 ατόμων σεβόμενοι την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων.

Το 1ο Pop Up Retreat θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Άλσος Συγγρού με θέμα, «Self-care Retreat: Restore your energy. Lift up your mood». Μέσα σε 4 ώρες, καταξιωμένοι ειδικοί θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες πρακτικές ευεξίας στοχεύοντας στην τόνωση της πνευματικής και σωματικής υγείας που επηρεάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και συμπεριφερόμαστε καθημερινά.

Το 2ο Pop Up Retreat θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας με θέμα, «Ancient Greece Revisited: Strengthen your Mind & Breathe». Καταξιωμένοι ειδικοί θα ταξιδέψουν τους συμμετέχοντες στην Αρχαία Ελλάδα συζητώντας ιστορίες και διδάγματα της εποχής.