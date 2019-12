Το GreenHouse, ένα εγχείρημα που στοχεύει να ενισχύσει και να προωθήσει την ελληνική επιχειρηματικότητα, επεκτάθηκε και στη Χίο διοργανώνοντας με επιτυχία το GreenHouse Χίου, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»-Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης και υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Χίου. Πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 22-29 Νοεμβρίου και περιλάμβανε πλήθος δωρεάν δραστηριοτήτων, οι οποίες απευθύνονταν κυρίως σε επιχειρηματίες, επίδοξους επιχειρηματίες, φοιτητές και μαθητές.

Τη φετινή χρονιά, χάρη στην υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, το GreenHouse αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του ανά την Ελλάδα, τόσο γεωγραφικά όσο και σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Από τριήμερo workshop επιχειρηματικότητας, τo GreenHouse μεταμορφώνεται σε μια πενθήμερη, δράση που πραγματοποιείται σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα, για την τόνωση της επιχειρηματικότητας.

Όσοι παραβρέθηκαν στο GreenHouse Χίου είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα διήμερο workshop επιχειρηματικότητας, σε συναντήσεις τόσο συμβουλευτικές, όσο και εκπαιδευτικές αναφορικά με τη χρήση των ψηφιακών μέσων στις επιχειρήσεις, καθώς και σε ανοικτά φόρουμ συζητήσεων σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Επιπλέον, καταξιωμένοι επιχειρηματίες όπως κ. Ηλίας Βαρθολομαίος, CEO της OWIWI, η κα. Vicky Dallas, CEO της 9AM Media Labs, η κα. Δανάη Κουκουλομάτη, Ιδρύτρια της Alios Tours και ο κ. Λευτέρης Παπαδημόπουλος, Ιδρυτής του Visitplaka.gr, μοιράστηκαν τις σκέψεις τους και την εμπειρία τους με την τοπική επιχειρηματική και φοιτητική κοινότητα, καθώς και με μαθητές λυκείου.

Το GreenHouse αποτελεί μέρος του VentureGarden, μιας ευρύτερης προσπάθειας για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα μέσω της εκπαίδευσης, η οποία διεξάγεται από το Alba Graduate Business School, The American College of Greece στην Αθήνα και το American College of Thessaloniki στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρωτοβουλίας. Αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιχειρηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα της Ελλάδας, έχοντας βοηθήσει πάνω από 415 επιχειρηματίες να εξελίξουν τις ιδέες τους σε επιχειρήσεις.

