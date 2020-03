Για 7η συνεχή χρονιά το A Jewel Made In Greece, συνώνυμο της προώθησης και ανάδειξης του σύγχρονου ελληνικού κοσμήματος σε όλο τον κόσμο, διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία τη Συνάντηση Δημιουργών στο Ζάππειο Μέγαρο, με τη συμμετοχή 75 καλλιτεχνών και την αιγίδα του Enterprise Greece.

Κατά τη διάρκεια των λαμπερών εγκαινίων, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν, να αγγίξουν και να απολαύσουν κοσμήματα με διαφορετικές υφές, χαρακτήρες και συμβολισμούς, σε μία γιορτή έμπνευσης, υψηλής αισθητικής και δημιουργικότητας.

Η εμπνεύστρια και δημιουργός του A Jewel Made In Greece, εικαστικός Μαίρη Σαμόλη σε σύντομη ομιλία της αναφέρθηκε στη συγκίνηση, την περηφάνια και την ικανοποίηση του να βλέπει το όραμα να γίνεται θεσμός και πραγματικότητα για την αναγνώριση του ελληνικού αποτυπώματος στον κλάδο του κοσμήματος σε όλο κόσμο.

Εκπλήξεις και καινοτομίες χαρακτήρισαν την 7η διοργάνωση, καθώς οι επισκέπτες της Έκθεσης είχαν φέτος τη χαρά να γνωρίσουν και να μυηθούν στην Αμερικανική οπτική και εμπειρία καθώς το A Jewel Made In Greece φιλοξένησε τη New York City Jewelry Week για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα στο πλαίσιο της Συνάντησης πραγματοποιήθηκε και το εκπαιδευτικού χαρακτήρα round table «A Jewel & The Law» με αντικείμενο τα νομικά θέματα που απασχολούν συχνά τους δημιουργούς και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στο κόσμημα.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του ενδιαφέροντος και λαμπερού τετραημέρου στο Ζάππειο, η διοργανώτρια Μαίρη Σαμόλη, ο έγκριτος Γεμολόγος και Επιστημονικός συνεργάτης του A Jewel Made In Greece, Γιώργος Σπυρομήλιος, η εικαστικός Della Rounick, η Ιστορικός Τέχνης Ίρις Κρητικού και οι δύο εκπρόσωποι της NYC Jewelry Week Jessica, B. Johnes και Bella Neyman, απένειμαν μετά από ψηφοφορία του κοινού, των δημιουργών και της επιτροπής, τα ετήσια θεσμοθετημένα βραβεία του A Jewel Made In Greece επιβραβεύοντας την υψηλή αισθητική και την ιδιαίτερη τεχνική.

Μία ζωντανή συνάντηση, μία γιορτή δημιουργικής έκφρασης, παραγωγικού διαλόγου, υψηλής αισθητικής και συνεργατικής επιχειρηματικότητας, έδωσε για μία ακόμη χρονιά ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και ελληνικής εξωστρέφειας τονίζοντας ότι το «Made in Greece» είναι τίτλος τιμής για κάθε δημιουργό σύγχρονου κοσμήματος.

