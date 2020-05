To Minos Beach art hotel και το Ίδρυμα Γεωργίου & Αριστέας Μαμιδάκη σε συνεργασία με το Travelgems δημιούργησαν ένα 3μερο δωρεάν virtual Art retreat με βασικό θέμα “Είναι η Τέχνη θεραπευτική;” Δώδεκα διάσημοι ειδικοί από την Αθήνα, το Βερολίνο, τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι θα μοιραστούν το πάθος τους και την γνώση τους για την τέχνη.

Τα virtual sessions θα είναι διαθέσιμα από τα social media κανάλια του Minos Beach art hotel από τις 7 Μαΐου έως τις 9 Μαΐου, 2020 (Instagram, Facebook).

Η τέχνη θεραπεύει καθώς ζητά να συνδέουμε το μυαλό και το σώμα μας συνειδητά. Στην καθημερινότητα μας, όλοι αλληλεπιδρούμε με τη τέχνη σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Η ενασχόληση με τη ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, έχει αποδειχθεί ότι κατεβάζει τα επίπεδα του άγχους. Επίσης, όταν απλά παρατηρούμε και απολαμβάνουμε ένα έργο τέχνης, δημιουργείται ηρεμία και αρμονία συναισθημάτων, ενώ αυξάνεται σημαντικά η δημιουργικότητα μας.

Αυτά τα θέματα θα συζητηθούν από τους ειδικούς. Κατά τη διάρκεια αυτών των 3 ημερών, καλλιτέχνες, έργα των οποίων βρίσκονται στη συλλογή του Ιδρύματος και εκτίθενται στο υπαίθριο μουσείο του Minos Beach art hotel, θα μας μιλήσουν για τα έργα και τις πηγές έμπνευσής τους. Οι γνωστοί σχεδιαστές μόδας Deux Hommes θα μας εξηγήσουν πως η τέχνη επιδρά στις δημιουργίες τους, ενώ οι ιδιοκτήτες του Studio 3.8 από το Βερολίνο θα μας μιλήσουν για τη επίδραση της τέχνης στον άνθρωπο. Ο Filep Motwary θα μας μιλήσει για τις εικόνες και την εμπειρία του από το χώρο της μόδας και πως αλληλεπιδρά με την τέχνη. Τέλος, την τρίτη μέρα, ένα ειδικό σεμινάριο φωτογραφίας θα πραγματοποιηθεί από την γνωστή φωτογράφο του Hollywood, Stephanie Diani.

Αυτό το virtual art retreat αποτελεί μέρος των virtual retreat series που διοργανώνει το Τravelgems σαν αντίδοτο στην κρίση και όπως φαίνεται επιδρούν θετικά στους ανθρώπους που τα παρακολουθούν στενά.

Minos Beach art hotel

Σε μία από τις πιο ειδυλλιακές τοποθεσίες της Κρήτης, «φωλιασμένο» στον Κόλπο του Μιραμπέλο στον Άγιο Νικόλαο, το Minos Beach art hotel είναι ένα 5 αστέρων boutique art ξενοδοχείο. Μέλος της bluegr Hotels & Resorts και των Small Luxury Hotels of the World, το Minos Beach art hotel απλώνεται σε μία καταπράσινη έκταση, ακριβώς πάνω στη θάλασσα. Αυτό που κάνει το Minos Beach art hotel μοναδικό είναι η ιστορία του και η στενή σχέση του με την Τέχνη, αφού φιλοξενεί μία εντυπωσιακή συλλογή με περισσότερα από 50 έργα Τέχνης βραβευμένων Ελλήνων και Ξένων καλλιτεχνών στο ανοιχτό Μουσείο Τέχνης του. Τα εντυπωσιακά γλυπτά, και τα επιβλητικά art installations είναι απολύτως εναρμονισμένα με το εξωτερικό φυσικό περιβάλλον, ενώ λειτουργούν και ως στοιχεία διακόσμησης στους εσωτερικούς χώρους.

Ίδρυμα Γεωργίου & Αριστέας Μαμιδάκη

Η ιστορία του ιδρύματος ξεκινά το 1988, με τη διοργάνωση του 1ου Συμποσίου Τέχνης στο ξενοδοχείο Minos Beach art hotel, όπου 32 γλύπτες διεθνούς φήμης, φιλοτέχνησαν έργα εμπνευσμένα από το περιβάλλον και μετέτρεψαν τον κήπο του ξενοδοχείου σε ένα αληθινό υπαίθριο μουσείο. Με τα Συμπόσια Τέχνης που ακολούθησαν (1990, 1993) και το πέρασμα του χρόνου, το Ίδρυμα δημιούργησε μία πολύτιμη συλλογή σύγχρονης τέχνης, η οποία περιλαμβάνει έργα κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως οι Νίκος Αλεξίου, Magdalena Abakanowicz, Κώστας Βαρώτσος, Γιώργος Γυπαράκης, Θεόδωρος, Βλάσσης Κανιάρης, Ρένα Παπασπύρου, Τάκις, Κώστας Τσόκλης. Απότοκο των Συμποσίων Τέχνης υπήρξε η δημιουργία του Ιδρύματος το 1993, το οποίο η κυρία Τζίνα Μαμιδάκη ονόμασε, προς τιμήν των γονέων της, Ίδρυμα Γεωργίου και Αριστέας Μαμιδάκη.

Travelgems

To Travelgems δημιουργεί εμπειρίες που καλλιεργούν το σώμα και την ψυχή. Με έδρα την Ελλάδα, και δραστηριοποίηση στη Μεσόγειο, το Travelgems συν-δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες με διάσημους ειδικούς από όλο τον κόσμο στον τομέα τους και τις στηρίζει στους τρείς πυλώνες Εκπαίδευση, Εξέλιξη και Ενσωμάτωση της γνώσης στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Σχετικά με τους συμμετέχοντες και τους Καλλιτέχνες:

Σωτήρης Μπαχτσετζής

Ο Σωτήρης Μπαχτσετζής είναι συγγραφέας, επιμελητής Τέχνης και εκπαιδευτικός με έδρα την Αθήνα. Εργάζεται ως βοηθός Καθηγητής Ιστορίας της τέχνης στο Deere, του Αμερικανικού κολεγίου Ελλάδος. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της συλλογής έργων τέχνης, των εκθέσεων και του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιδρύματος Γεωργίου και Αριστέας Μαμιδάκη. Επίσης αποτελεί συνδιαχειριστή του Artistic Creative Agency Artbox και του Οργανισμoύ AthensSYN. Έχει οργανώσει πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις όπως ενδεικτικά το Homemade Exotica (2019), Universitas (2017), Beauty is the Method (2015), Roaming images, Thessaloniki Biennial (2011), Paint-id MMCA (2009), women Only (2008), Open Plan in Art Athina (2007), An Outing(2006), και Familistere I στο Βερολίνο (2002). Παράλληλα επιμελείται τα κείμενα που συνοδεύουν ομαδικές ή/ και ατομικές εκθέσεις. Τέλος, είναι μέλος του ΙΚΤ (International Association of Curators of Contemporary Art), AICA ( International Art Critics Association), AAMC ( Association of Art Museum Curators).

Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος

Ο Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος γεννήθηκε το 1978. Απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Αποφοίτησε με τη διάκριση Paula Rhodes Memorial Award από το School of Visual Arts της Νέας Υόρκης με υποτροφία από το Fulbright Foundnation και το Gerondelis & Al.Onassis Foundation. Συμμετείχε στη Skowhegan School of Painting & Sculpture. To 2016 ολοκλήρωσε τη Διδακτορική του διατριβή στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2001 έχει παρουσιάσει 10 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 100 διεθνείς ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα και Αμερική. Τα έργα τέχνης του είναι μέρος πολλών δημόσιων και ιδιωτικών συλλογών σε Ελλάδα, Ελβετία, Λονδίνο και ΗΠΑ μεταξύ άλλων. Από το 2017 εργάζεται ως βοηθός Καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ.

Γεωργία Κοτρέτσος

Η Γεωργία Κοτρέτσος είναι εικαστικός καλλιτέχνης, ερευνήτρια, «εξειδικευμένος θεατής εξ επαγγέλματος»-όπως αναφέρει η ίδια-και καθηγήτρια εικαστικών τεχνών με έδρα την Αθήνα. Η βάση του έργου της είναι η έρευνα, είτε μέσα από γλυπτικά αντικείμενα, εγκαταστάσεις και φωτογραφίες, είτε από κείμενα, από ηχογραφήσεις, performances και συνεντεύξεις. Οι δημιουργίες της συνήθως παρουσιάζονται σε συγκεκριμένο χώρο, με στόχο ο θεατής να είναι πάντα άρρηκτο μέρος της διαδικασίας επινόησης του εικαστικού έργου. Σημείο αναφοράς του έργου της κας Κοτρέτσος είναι η θεσμική κριτική, όπως επίσης και οι πρακτικές πολλών καλλιτεχνών στο πλαίσιο της «κοινωνικά ενταγμένης τέχνης». Μέσω του έργου της που βασίζεται στην έρευνα, ενθαρρύνει τις κερδοσκοπικές προσεγγίσεις σχετικά με τον τρόπο παραγωγής και / ή της προαγωγής της γνώσης. Το έργο της έχει παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στα: Onassis Art Center, της Νέας Υόρκης, Asian Society, Νέα Υόρκη, 4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη, Μουσείο Tinguely, Βασιλεία, La Kunsthalle Mulhouse, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη, και Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης St. Louis καθώς και σε άλλα σημαντικά Ιδρύματα Τέχνης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 2019, η Γεωργία Κοτρέτσος ίδρυσε το ΤΕΛΟΣ SOCIETY, Arts and Culture Research Lab Observatorium, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό στην Αθήνα.

Αλέξανδρος Κακλαμάνος

Ο Αλέξανδρος Κακλαμάνος είναι εικαστικός καλλιτέχνης με έδρα την Αθήνα. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (2011) και στη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Αμβέρσα (2010) με κρατική υποτροφία. Το 2014, έλαβε Μεταπτυχιακό στις Καλές Τέχνες από την Ακαδημία Τέχνης και Σχεδιασμού (AKV) του St. Joost, s-Hertogenbosch με υποτροφία της Motor Oil Hellas. Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια, πειραματίζεται κυρίως με γλυπτά, δημόσιες παρεμβάσεις και έργα κινούμενης εικόνας, στα οποία ο θεατής είναι συχνά ένα σημαντικό μέρος που μεταφέρεται σε μια στενή σχέση με το έργο. Η μνήμη, ως στιγμή και ως μνημείο, φαίνεται να συνδέει εννοιολογικά την πιο πρόσφατη πρακτική του.

Γιώργος Ρυμενίδης

Ο Γιώργος Ρυιμενίδης (γ. 1981) εργάζεται ως λέκτορας στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στις τρέχουσες δραστηριότητές του συγκαταλέγονται κάθε κλίμακας σχεδιαστικά projects, πειραματισμοί σε αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις καθώς επίσης και το ευρύ φάσμα της οπτικής επικοινωνίας. Τα έργα του έχουν δημοσιευτεί και εκδοθεί σε δημοσιεύσεις και εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Deux Hommes – Δημήτρης Αλεξάκης & Γρηγόρης Τριανταφύλλου

Ο Δημήτρης Αλεξάκης και ο Γρηγόρης Τριανταφύλλου είναι το ντουέτο του Deux Hommes, μιας μάρκας που ταυτίζεται με την πρωτοποριακή προσέγγιση της σύγχρονης υψηλής ραπτικής. Από τις πρώτες ανεξάρτητες επιδείξεις μόδας έως τη συμμετοχή τους στην Ελληνική Εβδομάδα Μόδας αλλά και σε επιδείξεις μόδας στο Παρίσι και το Μιλάνο, οι Deux Hommes ήταν πάντα πρεσβευτές ενός εκλεπτυσμένου στιλ μεταξύ ρομαντισμού και έντονης εμφάνισης, γλυπτικών και γραμμικών μορφών, πολυτέλειας και κομψού στυλ .

Filep Motwary

Ο Filep Motwary είναι Editor-at-Large στη Vogue Ελλάδος, ανεξάρτητος επιμελητής και συγγραφέας, φωτογράφος, δημοσιογράφος μόδας και fashion Features Editor στο περιοδικό Dapper Dan Magazine. Το “Haute-à-Porter”, το πρώτο του βιβλίο (Lannoo 2016) εξέτασε τη σχέση μεταξύ Haute Couture και Pret-a-Porter και δημοσιεύθηκε με την ευκαιρία της επιμέλειας του στο Modemuseum του Hasselt, από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2016. Η έκθεση κατατάχθηκε από τη French Vogue ως ένα από τα TOP 3 για το έτος 2016, διεθνώς. Έχει κάνει συνεντεύξεις σε εκατοντάδες άτομα από τους τομείς της μόδας, της φωτογραφίας και των τεχνών, ενώ συχνά συνεργάζεται με έντυπα και διαδικτυακές εκδόσεις όπως το Metal Magazine, το Boycott και άλλα.

Studio 3.8

Το Studio 3.8, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Spree, στην καρδιά του Ανατολικού Βερολίνου, προσφέρει μια εξαιρετική ιδέα για δημιουργούς, ώστε να συναντηθούν, να συνδεθούν και να συνεργαστούν. Σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης, μέσα στη φύση και με θέα στο ευρύτερο σημείο του Spree, ο χώρος προσδίδει μια ιδιωτική και γαλήνια όαση μέσα στη φασαρία της αστικής ζωής του Βερολίνου. Το Studio 3.8 έχει δημιουργηθεί για απαιτητικούς επαγγελματίες και η ιδέα καλωσορίζει ομάδες και επιλεγμένα είδη κοινού που αναζητούν ένα μοναδικό χώρο για μορφές συναντήσεις, συνεδρίες προπόνησης και παρουσιάσεις.

Stephanie Diani

Η Stephanie Diani είναι φωτογράφος με έδρα τη Νέα Υόρκη που κάνει πορτρέτα διασημοτήτων A-list, για μια ομάδα απαιτητικών εκδοτών, αγοραστών τέχνης και creative directors. Χρησιμοποιεί κινηματογραφικό φως και σκιά για να αποτυπώσει τις λεπτές αποχρώσεις των θεμάτων της σε στιγμές περισυλλογής ή χιούμορ. Είναι αυτοδίδακτη και ανεξάρτητη επαγγελματίας φωτογράφος εδώ και είκοσι χρόνια. Η δουλειά της έχει εμφανιστεί σε σημαντικά μέσα όπως, The New York Times, Mindful, TIME, Fortune, Inc, AARP, American Way, Good Housekeeping, Backstage, The Wrap, The Wall Street Journal, Popular Mechanics, The Harvard Business Review και πολλές άλλες κορυφαίες εκδόσεις.