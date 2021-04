Το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, σε συνεργασία με το Women on Top, προσφέρουν δύο merit based υποτροφίες 50% για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Alba, που θα ξεκινήσουν την επόμενη διδακτική περίοδο 2021/22.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να υποστηρίξει γυναίκες που είναι έτοιμες να επενδύσουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, με στόχο να απασχοληθούν δημιουργικά σε θέσεις με απαιτήσεις αλλά και προοπτικές, που θα τις κρατήσουν για το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής τους ζωής και θα διασφαλίσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία.

Η υποτροφία απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενη από την κοινότητα του WoT, η οποία φιλοδοξεί, μέσα από τη δουλειά της, να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ευημερία των εταιρειών στις οποίες θα εργαστεί (ή που θα δημιουργήσει) και να φέρει μια θετική αλλαγή στην κοινωνία γύρω της. Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο ή συγκεκριμένο επαγγελματικό προφίλ που απαιτείται από τις υποψήφιες. Η υποτροφία καλύπτει το 50% των διδάκτρων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Για να διεκδικήστε μια από τις δύο υποτροφίες της Women on Top, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε. Διαβάστε περισσότερα εδώ.